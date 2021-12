Stiri pe aceeasi tema

- Primul SUSPECT de Covid-19 cu varianta Omicron din Romania: Un jucator de rugby proaspat venit din Africa de Sud Primul SUSPECT de Covid-19 cu varianta Omicron din Romania: Un jucator de rugby proaspat venit din Africa de Sud Un jucator de la CSM Știința Baia Mare, repatriat marți din Africa de Sud,…

- Un jucator al echipei de rugby Stiinta Baia Mare abia sosita din Africa de Sud in Romania a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV 2.Carla Tanasie, jurnalist Digi24: Este vorba recoltata marti seara la aeroportul international Maramures, in momentul in care au ajuns acolo. In aceasta seara jucatorul…

- Echipa de rugby CSM Stiinta Baia Mare a fost repatriata din Africa de Sud. In cursul noptii de marti spre miercuri, „zimbrii” au revenit in Romania cu o cursa speciala TAROM si au intrat in carantina.„Guvernul Romaniei a organizat repatrierea cetatenilor romani din Africa de Sud, printre care si jucatorii…

- Finala Cupei Romaniei la rugby, dintre SCM Timisoara si CSM Stiita Baia Mare, programata pentru 11 decembrie, va fi amanata din cauza carantinei impuse baimarenilor, in contextul aparitiei noii variante Omicron.

- In județul Vrancea, in data de 04 noiembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 910 persoane in carantina la domiciliu; 1005 persoane in izolare la domiciliu; 253 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 27 persoane sunt internate la ATI,…

- In județul Vrancea, in data de 17 octombrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 1006 persoane in carantina la domiciliu; 1058 persoane in izolare la domiciliu; 292 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 27 persoane sunt internate la ATI,…

- In județul Vrancea, in data de 24 septembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 844 persoane in carantina la domiciliu; 388 persoane in izolare la domiciliu; 130 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 13 persoane sunt internate la ATI,…