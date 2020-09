Repartizarea mandatelor de consilieri locali la Ocna Mureș, în urma alegerilor locale de ieri In orașul Ocna Mureș, din cei 17 consilieri locali, 11 mandate vor fi repartizate pentru PNL, 2 pentru PSD, 2 pentru PMP, unul pentru UDMR și unul pentru AUR. Practic, in Consiliul Local, vor intra 5 partide. Repartizarea mandatelor de consilieri este potrivit datelor provizorii. Astfel, cele cinci partide cu planuri și promisiuni diverse, vor reprezenta cetațenii orașului pentru urmatorii patru ani, conform votului cetațenilor lor. Acest articol a fost citit de 5 oriThe post Repartizarea mandatelor de consilieri locali la Ocna Mureș, in urma alegerilor locale de ieri first appeared on Stiri,… Citeste articolul mai departe pe ocnamuresinfo.ro…

Sursa articol si foto: ocnamuresinfo.ro

