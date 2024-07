Repartizarea computerizată în clasa a IX-a a fost publicată de Ministerul Educației Rezultatele admiterii la liceu 2024 pentru absolvenții de clasa a VIII-a au fost publicate pe admitere.edu.ro și la avizierele liceelor la ora 12.00. Rezultatele repartizarii in licee pot fi vazute introducand codul pe care fiecare elev l-a primit de la școala la Evaluarea Naționala. Elevii pot verifica listele cu repartizarea pe fiecare județ in parte, precum și lista locurilor care au ramas libere. Admiterea la liceu s-a facut pentru a doua oara in 20 de ani d oar pe baza mediei obținute de elev la Evaluarea Naționala, adica fara a mai lua in calcul media claselor V-VIII, care a fost in premiera… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

