- In ultimele 24 de ore, au fost confirmate alte 1715 cazuri noi de imbolnaviri cu Covid-19. Potrivit ultimelor informații, prezentate de Ministerul Sanatații, Chișinau și regiunea transnistreana raman a fi zonele cele mai afectate.

- Din numarul total de cazuri de infectare cu Covid-19, inregistrate astazi in Republica Moldova, 573 sunt in municipiul Chișinau, potrivit datelor prezentate de Ministerul Sanatații. Un numar mare de persoane testate pozitiv se atesta și in regiunea transnistreana - 60.

- Bilanțul zilei de azi al pandemiei de coronavirus in Republica Moldova arata 1691 cazuri noi de infectare. Chișinau și regiunea transnistreana raman a fi in continuare zonele cele mai afectate.

- Dintre cele 1323 cazuri noi de infectare cu Covid-19, inregistrate astazi in Republica Moldova, 508 sunt in municipiul Chișinau, potrivit datelor prezentate de Ministerul Sanatații. Un numar mare de persoane diagnosticate cu noul virus se atesta și in regiunea transnistreana - 218.

- Din 1115 cazuri noi de infectare cu Covid-19, confirmate astazi in Republica Moldova, 333 sunt din municipiul Chișinau, 192 in regiunea din stanga Nistrului, iar pe al treilea loc este raionul Cahul cu 44 de cazuri inregistrate intr-o singura zi.

- Doar astazi peste 100 de persoane din Chișinau au primit un rezultat pozitiv, dupa ce s-au testat la noul tip de coronavirus. Un numar ridicat de cazuri ramane și in regiunea transnistreana, unde au fost confirmate 71 de cazuri noi. Vedeți mai jos repartiția celor 308 cazuri de Covid-19, inregistrate…

- Din 833 cazuri noi de infectare cu Covid-19, confirmate astazi in Republica Moldova, 328 sunt din municipiul Chișinau, 145 in regiunea din stanga Nistrului, iar pe al treilea loc este Balțiul cu 38 de cazuri inregistrate intr-o singura zi.

- Astazi, 20 octombrie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 3334;  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 2721;  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…