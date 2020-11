Stiri pe aceeasi tema

- Din 1331 cazuri noi de infectare cu Covid-19, confirmate astazi in Republica Moldova, 533 sunt din municipiul Chișinau, 254 in regiunea din stanga Nistrului, iar pe al treilea loc este raionul Edineț cu 62 de cazuri inregistrate intr-o singura zi.

- Din 1115 cazuri noi de infectare cu Covid-19, confirmate astazi in Republica Moldova, 333 sunt din municipiul Chișinau, 192 in regiunea din stanga Nistrului, iar pe al treilea loc este raionul Cahul cu 44 de cazuri inregistrate intr-o singura zi.

- Dintre cele 195 cazuri noi de infectare cu Covid-19, inregistrate astazi in Republica Moldova, 106 sunt in municipiul Chișinau, potrivit datelor prezentate de Ministerul Sanatații. Cum sunt repartizate cazurile in dependența de teritoriile administrative și care sunt cele mai afectate raioane vedeți…

- Dintre cele 542 cazuri noi de infectare cu Covid-19, inregistrate astazi in Republica Moldova, 140 sunt in municipiul Chișinau, potrivit datelore prezentate de Ministerul Sanatații. Un numar mare de persoane diagnosticate cu noul virus se atesta și in regiunea transnistreana - 112. Cum sunt repartizate…

- CHIȘINAU, 27 oct - Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca 649 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate vineri in Republica Moldova. Dintre acestea, 4 cazuri sunt de import: Turcia - 2, Ucraina - 1, Italia - 1. Astazi au fost efectuate 2 919 de teste dintre care primar - 2 502. Astfel,…

- Din cele 414 cazuri noi de infectare cu Covid-19, cele mai multe au fost inregistrate in regiunea transnistreana - 86. Pentru prima oara, municipiul Chișinau este pe locul 2 la capitolul infectari, cu 84 de cazuri.

- Din 833 cazuri noi de infectare cu Covid-19, confirmate astazi in Republica Moldova, 328 sunt din municipiul Chișinau, 145 in regiunea din stanga Nistrului, iar pe al treilea loc este Balțiul cu 38 de cazuri inregistrate intr-o singura zi.

- Aproape jumatate din cele 784 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 confirmate astazi in Republica Moldova au fost inregistrate astazi doar in municipiul Chișinau, potrivit datelor prezentate de Ministerul Sanatații. Situația ramane alarmanta și in regiunea transnistreana, dar și in unele raioane ale…