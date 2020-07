Repartizare computerizată 2020 edu.ro. Bătaie pe marile licee. Cu ce medii s-a intrat la liceele militare Repartizare computerizata 2020 edu.ro. Vineri, 10 iulie 2020, are loc repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a, prima etapa. Pe edu.ro au fost publicate deja rezultatele repartizarii computerizate la liceele militare. Potrivit acestor rezultate, ultima medie de admitere la liceele militare din țara a fost 8,99. Rezultate repartizare licee 2020. Cum se face repartizarea computerizata Rezultate repartizare licee 2020. Cum se face Ministerul Educației a publicat, pe site-ul admitere.edu.ro, noua ierarhie la nivel județean/al municipiului București a absolvenților clasei… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

