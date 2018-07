Stiri pe aceeasi tema

- Mai putin de jumatate dintre candidati au promovat bacalaureatul in Giurgiu În judetul Giurgiu, doar putin peste 47% dintre candidatii la examenul de bacalaureat au luat note de trecere, cu patru procente mai putin ca anul trecut. Cel mai slab procent de promovare a fost la liceul…

- Pe langa acestia, media 10 la examenul de bacalaureat a fost obtinuta si de catre o eleva de la Colegiul National „Gabaret Ibraileanu", o eleva de la Colegiul National „Costache Negruzzi", un elev de la Colegiul National „Emil Racovita" si de catre o eleva de la Colegiul Tehnic „Unirea" din Pascani.…

- Estimarile de anul acesta arata ca mediile de admitere la cele mai bune licee din Iasi vor fi simtitor mai mici comparativ cu anul trecut, fiind apropiate de cele din anul 2016. Astfel, diferentele pot fi si de 50 de sutimi comparativ cu anul 2017. Un exemplu concludent este media de la Filologie, specializarea…

- Doar doi elevi din județul Satu Mare au obținut media 10 la Evaluarea Naționala din acest an. Careianca Briana Andreea Biro de la Liceul Teoretic din Carei este unul dintre cei doi elevi. Al doilea este Alex Eduard Mihai de la Școala Gimnaziala „Balcescu-Petofi” din Satu Mare. Urmatoarea medie a fost …

- La nivel national, la termenul din 1 februarie, au fost depuse 452 de candidaturi, iar 76 au fost aprobate, 10 fiind din judetul Iasi. Cele 10 unitati scolare carora li s-au acceptat proiectele depuse sunt Scoala Gimnaziala Prisacani, Colegiul National, Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu", Liceul Teoretic…

- Liceul Teoretic de Informatica “Grigore Moisil” Iasi a organizat astazi in sala ”Eminescu” a Grand Hotel Traian, evenimentul de multiplicare dedicat proiectului Pregatirea in imprimarea 3D cu scopul de a incuraja inovația și creativitatea, finanțat de Comisia Europeana in cadrul Programului ERASMUS+,…

- Astfel, la nivelul judetului Iasi, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir", Liceul Tehnologic Economic de Turism, Colegiul National, Liceul Teoretic de Informatica „Grigore Moisil", Colegiul Tehnic „Ion Holban", Scoala Postliceala F.E.G Iasi, Colegiul Tehnic „Ioan C. Stefanescu", Scoala EUROED si Gradinita…

- SUCCES…Elevii vasluieni s-au descurcat de minune la Olimpiada Nationala de Religie – Cult Ortodox, care s-a desfasurat in perioada 12-14 aprilie 2018, in judetul Iasi, la Colegiul National “Costache Negruzzi”. Competitia le-a testat elevilor cunostintele din sfera teologica si a evidentiat in acelasi…