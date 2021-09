Reparațiile capitale pe intervalul CF Gălăteni - Rădoeşti au fost finalizate Lucrarile de reparatii capitale realizate pe intervalul CF Galateni - Radoesti au fost finalizate si receptionate, informeaza CFR Infrastructura, intr-un comunicat de presa transmis, vineri, AGERPRES. "Pe intervalul CF Galateni - Radoesti s-au finalizat si receptionat lucrarile de reparatii capitale pe liniile directe II si III, intre km 72+191-74+198, respectiv km 72+516-74+198, inclusiv in zona aparatelor de cale, lucrari care au avut drept scop imbunatatirea gradului de confort si a conditiilor de circulatie, prin cresterea vitezei de circulatie a trenurilor de la 70 km/h la 120 km/h",… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Pe intervalul CF Galateni – Radoesti s-au finalizat si receptionat lucrarile de reparatii capitale pe liniile directe II si III, intre km 72+191-74+198, respectiv km 72+516-74+198, inclusiv in zona aparatelor de cale, lucrari care au avut drept scop imbunatatirea gradului de confort si a conditiilor…

- Reparațiile efectuate la drumul național DN 59B se apropie de sfarșit. Acolo au lucrat cei de la PORR Construct, care și-au incheiat deja treaba, dar și echipa celor de la Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara, care au aplicat procedura de reciclare a asfaltului in situ. DRDP a anunțat ca la sfarșitul…

- Reparațiile la foișoarele de sub Tampa sunt aproape gata, spun reprezentanții municipalitații. Unul dintre cele doua foișoare de pe Aleea de sub Tampa va fi reabilitat complet pana vineri, iar cel de-al doilea va fi reparat și vopsit. Lucrarile sunt in desfașurare, iar in prezent se lucreaza la refacerea…

- Lucrarile de reparatie a strazii Ion Creanga, in perimetrul str. Alba Iulia - E. Coca, finalizate.Astfel au fost amenajate trotuarele, accesele catre curtile de blocuri si asfaltat carosabilul.

- Din aceasta noapte se reiau lucrarile de reabilitare a carosabilului pe strada Caraiman, tronsonul delimitat de bulevardul Aurel Vlaicu si bulevardul 1 Mai.Echipele administratorului drumului public vor interveni cu utilaje pentru turnarea asfaltului, traficul rutier fiind restrictionat alternativ,…

- Reparațiile și modernizarea drumurilor comunale și satești din comuna Bistra continua și in acest an. Lucrarile vizeaza in prezent drumurile din zona Crețești – Varși – Barlești. Se executa lucrari de nivelare, profilari, pietruire a drumurilor cu piatra concasata, compactare etc. „In aceasta zona exista…

- Lucrarile efectuate pe Bulevardului Sudului fac necesara inchiderea traficului rutier pe noi sectoare. Restricțiile vor fi aplicate doua zile, miercuri și joi. Graficul lucrarilor la investiția “Modernizare și extindere Bulevardul Sudului” care au putut fi executate fara a afecta traficul și siguranța…

- Circulatie restrictionata pe podul de la Azuga Foto: Arhiva. Circulația pe podul vechi de la Azuga, pe DN1, se închide astazi pentru aproximativ trei ore pentru reparații. Restricțiile se aplica de la ora 10:00 pâna la ora 13:00. În acest interval, circulația se…