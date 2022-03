Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, indeamna Rusia la un armistitiu temporar, pentru ca Ucraina sa poata repara o linie electrica ce alimenteaza Centrala Nucleara de la Cernobil si avertizeaza ca este posibil sa aiba loc ”scurgeri” de radiatii in cazul in care pana de curent continua, relateaza…

- Sistemele care monitorizeaza materialul nuclear la instalatiile de deseuri radioactive de la centrala nucleara dezafectata de la Cernobil, din Ucraina, care au fost capturate de fortele ruse luna trecuta, au incetat sa mai transmita date catre Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), a…

- Sistemele care monitorizeaza materialul nuclear la instalatiile de deseuri radioactive de la centrala nucleara dezafectata de la Cernobil, din Ucraina, care au fost capturate de fortele ruse luna trecuta, au incetat sa mai transmita date catre Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), a…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica, Rafael Grossi, a vorbit cu premierul Ucrainei Denis Smihal, cu autoritatea de reglementare in domeniul nuclear din Ucraina si cu operatorul despre “situatia serioasa” de la centrala nucleara Zaporojie, arata reprezentantii Agentiei,…

- Autoritațile internaționale din domeniu au transmis ca nivelul radiațiilor de la centrala de la Cernobil este sub control. centrala a fost ocupata de armata rusa, dar sunt și anunțuri privind prezența, in continuare, a militarilor ucraineni in zona centralei. Dupa ce autoritațile ucrainene au anunțat,…

- Agenția nucleara ucraineana a declarat ca inregistreaza o creștere a nivelului de radiații la Cernobil, conform Sky News. Centrala nucleara de la Cernobil a fost capturata de fortele ruse, a declarat, joi, un consilier al biroului prezidential ucrainean, Mykhailo Podolyak. „Este imposibil sa spunem…

- Ucraina a notificat Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) ca "forțele armate necunoscute" au preluat controlul asupra centralei nucleare de la Cernobil, stația nu a fost avariata. Acest lucru a fost declarat joi de directorul general al Agenției, Rafael Grossi, a carui declarație este…

- Centrala nucleara de la Cernobil a fost capturata de fortele ruse, potrivit anunțului facut de un oficial ucrainean. Centrala nucleara de la Cernobil a fost capturata de fortele ruse, a declarat, joi, un consilier al biroului prezidential ucrainean, Mykhailo Podolyak. „Este imposibil sa spunem ca…