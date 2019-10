Stiri pe aceeasi tema

- Un politist de 46 de ani a fost gasit impuscat in Penitenciarul Arad, in noaptea de sambata spre duminica, cand era de serviciu, o ancheta fiind in desfasurare. Parchetul de pe langa Tribunalul...

- Presa a dezinformat, in ultimele luni, de cand Barna a intrat in cursa prezidențiala, anunțand ca suma contractelor cu statul ale noii vedete politice s-ar ridica la 400.000 de euro. Sapand mai adanc in afacerile politicianului, suma pe care am gasit-o este aproape dubla și se situeaza la valoarea…

- Președintele PMP Eugen Tomac a afirmat, vineri, pentru MEDIAFAX, ca propunerile de miniștrii interimari trimise la Cotroceni sunt profund neconstituționale. El a adaugat ca Daniel Suciu nu are nici macar Facultatea de Drept sau experiența necesara pentru a conduce Ministerul Justiției.Vezi…

- Se pare ca tinerii ronani sunt „indragostiți” de cultura… Cabana lui Sadoveanu, de pe malul lacului Oașa, mustește de mesaje de dragoste scrijelite-n lemn. ”O clipa de dragoste face mai mult decat o viața de marire”, ne spune in operele sale marele scriitor Mihail Sadoveanu. Dar daca acea clipa de dragoste…

- Orice zi in plus cu un pesedist in fruntea Internelor și Apararii inseamna, in fapt, o prelungire a haosului și incompetenței in domeniul siguranței cetațeanului, explica vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi.O noua DEMISIE din ALDE - Cine ii spune 'la revedere'…

- Dan Barna este expert in fonduri europene si a obținut contracte banoase de pe urma statului, prin una din firmele sale. Potrivit Evenimentul Zilei, firma actualului președinte al USR, care aspira sa devina președintele Romaniei, are ca obiect de activitate consultanța pentru a obține fonduri europene.…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul de eliberare din functia de procuror la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a Marilenei Carp. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, Marilena Carp a fost eliberata din functie…

- La ora 11 si 5 minute, ora primului apel la 112 al Alexandrei, reprezentantii PNL Bucuresti au depus in fata Ministerului Administratiei si Internelor 400 de perechi de incaltaminte, ca simbol al celor 400 de minori care dispar, anual, in Romania.