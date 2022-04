Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile joi, 14 aprilie, in intervalul orar 09.00-14.00, in Baia Mare, pe str. Vasile Alecsandri, pentru lucrari de reparații. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru imbunatațirea serviciilor…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile joi, 31 martie, pana la ora 14.00, in Baia Mare, pe strazile Brandușelor si Papadiei, pentru lucrari de reparat branșament. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile…

- Conducerea Primariei comunei Sanpetru de Campie anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Sistem de alimentare cu apa in comuna Sanpetru de Campie, județul Mureș", propus a fi amplasat in județul Mureș, comuna Sanpetru de Campie, sat Tușinu…

- Primaria municipiului Targu Mureș a demarat, in data de 16 martie 2022, o licitație estimata la valoarea de 37.815.117 de lei (aproximativ 7,6 milioane de euro), fara TVA, pentru obiectivul de investiții "Lucrari de reparații curente la instituțiile de invațamant din municipiul Targu Mureș", informeaza…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile marti, 15 martie, in intervalul orar 09.00-14.00, in Baia Mare, pe str. Granicerilor nr. 97, str. Pașunii nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, din cauza unui branșament defect. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile joi, 17 februarie, in intervalul orar 09.00 – 13.00, in Sighetu Marmatiei, in cartierul Unirii, bloc 19, unde se executa lucrari de reparații. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru…

- Conducerea Primariei orașului Luduș a atribuit, in data de 9 februarie 2022, societații Rout Stone SRL Cluj Napoca, un contract in valoare de 4.956.342 de lei (aproximativ un milion de euro), fara TVA, pentru proiectarea și execuția lucrarilor cu tema "Reabilitare, modernizare și extindere și dotare…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile marti, 8 februarie, in intervalul orar 09.00-13.00, in Sighetu Marmatiei, pe stazile. Szilagyi Istvan, Ștefan cel Mare, Marașești, P-ța 1 Decembrie 1918 – blocurile M10 și M21, unde au loc lucrari de reparații. Chiar daca aceste lucrari…