Zeci de ateliere auto din județele Arad, Timiș și Valcea fac reparații clandestine. Amenzile ajung la 700.000 lei. La jumatatea lunii, timp de patru zile, inspectori RAR și comisari GNM au mers in control in județele Arad, Timiș și Valcea, pentru a verifica daca este respectata legislația la reparațiile și dezmembrarile auto, dar și normele […] Articolul Reparații clandestine. Nereguli grave in atelierele auto din Arad și Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .