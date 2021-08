Stiri pe aceeasi tema

- Analiza BAAR Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania realizeaza periodic, conform legii, studii și analize al caror rol este de a pune in evidenta tendințele de evoluție a pieței auto, in stransa legatura cu asigurarea RCA si implicțtiile acesteia pentru consumatori. In acest context, o analiza…

- Garanti BBVA Leasing, parte a Grupului Garanti BBVA Romania, unul dintre cele mai dinamice grupuri financiare de pe piața locala, a semnat un acord de imprumut de 10 milioane de euro cu International Finance Corporation (IFC), membra a Grupului Bancii Mondiale, cu scopul de a sprijini IMM-urile afectate…

- In contextul schimburilor periodice de experiența intre organismele guvernamentale de protecție a consumatorilor din Romania și Republica Moldova, o delegație formata din inspectori ai Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, de peste Prut, a avut, la sfarșitul saptamanii trecute,…

- Au mai ramas doar cateva zile pana la startul oficial al celei de-a 20-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Organizat in perioada 23 iulie – 1 august, cel mai amplu eveniment cinematografic din Romania dedica un weekend intreg de distracție și relaxare copiilor și parinților.…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a avut vineri, la sediul ministerului, o intrevedere cu vicepreședintele Bancii Europene de Investiții (BEI) Christian Kettel Thomsen, in cadrul careia au discutat despre investițiile BEI in proiectele de infrastructura de sanatate aflate in derulare, dar și despre…

- Asistam la creșteri uriașe ale prețurilor și la intarzieri in livrari pentru polimeri, lemn, metale industriale neprelucrate și semiprelucrate. In aceste condiții, capacitatea firmelor din intreaga Europa de a livra la timp comenzile este expusa unui risc serios datorita dependenței de producția…

- Consiliul Tineretului din Romania iși exprima profunda dezamagire cu privire la excluderea propunerii sectorului de tineret pentru Planul Național de Redresare și Reziliența „CRESC Tineret”. Miercuri, 02.06.2021, a fost publicata forma finala, adoptata a Planului Național de Redresare și Reziliența,…

- Reprezentanții asociațiilor profesionale a emitenților de tichete din Romania și UE au stabilit principalele beneficii pe care eco-voucherele le pot avea pentru economiile din blocul comunitar, in cadrul unui eveniment gazduit de Social Vouchers International Association (SVIA),in contextul Saptamanii…