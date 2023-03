Stiri pe aceeasi tema

- Demonstrațiile in curs de desfașurare amenința sa destabilizeze un alt stat fragil fost sovietic. Dar in cazul de fața, nu protestele pro-occidentale sunt cele care, in opinia lor, resping autoritarismul guvernului lor, ci demonstranții pro-ruși, care se plang de scaderea nivelului lor de trai și, totodata,…

- Povestea relatata de așa zisele autoritați de la Tiraspol privind organizarea de catre Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a unui presupus ”atentat” impotriva separatistului Vadim Krasnoselski și a sediului OSCE ”nu pare credibila”, a declarat ambasadorul Ucrainei la Chișinau, Marko Șevcenko,…

- Informațiile potrivit carora autoritațile din Ucraina sapa tranșee la frontiera cu Rep. Moldova au fost facute publice sambata pe internet, iar la scurt timp reprezentanții Poliției de Frontiera au venit cu precizari.

- „Am mai menționat ca instituțiile noastre sunt pregatite sa faca fața unor astfel de provocari. Am trecut printr-o perioada volatila in toamna și instituțiile au facut fața. Ne-am consolidat capacitațile și suntem pregatiți de diferite scenarii. Obiectivul nostru este sa asiguram pacea. (…) Aceste scenarii…

- Republica Moldova nu trece printr-o criza politica, asa cum incearca sa insinueze propaganda putinista de la Chisinau si Bucuresti, direct interesata sa destabilizeze actuala guvernare pro-europeana si pro-democrata al carui lider este Maia Sandu. Schimbarea de guvern este un act de rutina in democratie,…

- In p resa de la Chișinau sunt vehiculate doua nume legate de viitorul premier. Este vorba despre Dorin Recean, consilierul pe securitate al Maiei Sandu și secretarul general al Consiliului Suprem de Securitate, dar și al omului de afaceri Vasile Tofan, reprezentantul unui mare fond american de investiții…

- Șefa statului a avut o discuție cu Catherine Colonna, Ministra pentru Europa și Afaceri Externe a Republicii Franceze, care a facut o scurta oprire la Chișinau, in cadrul vizitei sale in Ucraina. Președinta Maia Sandu și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul acordat de Franța de-a lungul anilor,…

- In pofida „ofensivei” diplomatice eficiente in domeniul politicii externe, Moldova inregistreaza rezultate mai slabe decat Ucraina și Georgia in aplicarea legislației europene. Așa arata un draft al raportului Comisiei Europene care evalueaza gradul de indeplinire a acquis-ului comunitar de catre cele…