Stiri pe aceeasi tema

- 30 decembrie 1936, Chisinau-5 noiembrie 2021, Iași… Ion Agrigoroaiei ne indreapta și catre propria lui fila de calendar, in datele pe care le fixam pentru a stabili legaturi cu trecutul personalitaților… Pana sa ne obișnuim cu cea mai inalta funcție didactica in invațamantul superior/profesor universitar/,…

- Victor Chirila este noul Ambasador al Republicii Moldova în România. Decizia a fost aprobata de cabinetul de miniștri. „Va dorim succes, avem foarte multe de facut”, a adaugat Gavrilița. Victor Chirila are studii de masterat în politici europene…

- Anul universitar incepe in conditii de pandemie. UPIT organizeaza deschiderea oficiala in Piața Primariei Anul universitar incepe luni in mai multe centre, in conditii de pandemie. Fiecare facultate a optat pentru modalitatea de desfasurare a cursurilor si seminariilor. Majoritatea vor funcționa in…

- Anul universitar incepe in conditii de pandemie Foto: Arhiva. Anul universitar începe luni în mai multe centre, în conditii de pandemie. Fiecare facultate a optat pentru modalitatea de desfasurare a cursurilor si seminariilor. Majoritatea a ales formatul hibrid,…

- Din postura de lider al PNL, în prezent președinte al Camerei Deputaților, fost premier, fost ministru al Transporturilor, fost viceprimar, Ludovic Orban vrea sa-și continue cariera politica și țintește cea mai înalta funcție în stat - cea de președinte al României. Pentru a…

- In comunicatul in care anunța revenirea in fruntea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici a Violetei Vijulie, instituția ține sa aminteasca culoarea politica a acesteia: membra PNL de 13 ani. Vijulie la randu-i insista intr-o declarație pe apartenența sa politica. Potrivit prezentarii de pe site-ul…