- Administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 in unele tari este "imorala" in conditiile in care inocularile stagneaza in Africa, a declarat directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza miercuri CNN,

- De ieri, timp de 5 zile, medicii, asistentele, dar și infirmierele și toți cei care lucreaza in zona administrativa a Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș Timișoara se pot imuniza cu doza a treia de ser Pfizer. Lor li se vor alatura, de astazi, angajații Institutului de Boli Cardiovasculare Timișoara.…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Covasna a anuntat ca, incepand de marti, in toate cele cinci centre de vaccinare anti-COVID-19 din judet va incepe administrarea celei de-a treia doze. Directorul executiv al DSP Covasna, Agoston Laszlo, a declarat ca pentru doza a treia se pot prezenta persoanele…

- In urma cu scurt timp, Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a anunțat care sunt condițiile necesare pentru administrare celei de-a treia doze de vaccin impotriva Covid-19. Mai mult decat atat, medicul militar a afirmat ca in aceste momente platforma pentru imunizare este in lucru…

- Brazilia va oferi a treia doza de vaccin anti-COVID-19 persoanelor imunodeprimate si celor cu varsta peste 80 de ani, incepand cu 15 septembrie, a anuntat ministrul brazilian al sanatatii, Marcelo Queiroga, relateaza Reuters. In declaratii oferite marti seara jurnalistilor, Queiroga a declarat…

- Doctorul Anthony Fauci, expert american in boli infectioase si cel ghideaza raspunsul national la criza provocata de Covid-19, a declarat ca oamenii ar trebui sa fie intelepti si sa dea sistemului imunitar o sansa sa se „maturizeze” inainte de a se grabi sa faca doza suplimentara de vaccin anti-Covid.

- Autoritațile așteapta recomandarea Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) in privința administrarii celei de-a treia doze, care va face anunțul, cel mai probabil in acest sens, in septembrie. ”Daca EMA face aceasta recomandare la inceputul lunii septembrie, cel mai tarziu la inceputul lui octombrie…

- Austria va incepe in octombrie administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 pentru consolidarea imunitatii persoanelor care au primit a doua doza cu noua luni inainte, a anuntat marti ministrul austriac al sanatatii, Wolfgang Muckstein, relateaza marti agentia EFE. In cazul…