Reorganizările teritoriale ale României de la 1918 încoace. Acum se vorbește de una nouă Ideea nu e noua, doar abordarile difera. Înca din 2011 fostul președinte Traian Basescu susținea ca &"cele 41 de judete trebuie desfiintate, Romania trebuie impartita in 8 regiuni mari&". De la USL, PSD iar mai recent, Dacian Cioloș precum și alți parlamentari ai PNL s-au referit la necesitatea reorganizarii teritoriale. Chestiunea e complicata, deoarece implica schimbarea Constituției. HotNews va prezinta mai jos cum și de câte ori s-a reformat teritorial România în ultima suta de ani.

1918- comitate, capitanii și plase

În 1918, organizarea administrativ-teritoriale… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis duminica dimineața doua coduri galbene de ploi și ninsori, valabile pana miercuri seara, in toate județele țarii. Mai intai, vremea se strica in vestul țarii, pentru ca apoi și restul județelor sa fie vizate de atenționarea meteo. Primul cod galben intra in vigoare pe 14 martie, ora 16.00…

- Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), vremea se va ameliora in privinta precipitatiilor in jumatatea sudica a tarii, dar va fi mai rece decat normal, in special dimineata si noaptea, in majoritatea regiunilor. Ploile si ninsorile se muta in jumatatea de nord-vest a tarii. Vineri, vremea…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis ca vremea se va raci accentuat in urmatoarele ore, iar in Maramureș, Moldova și Transilvania vor predomina ninsorile. Precipitații mixte vor fi și in celelalte regiuni ale țarii. Meteorologii anunța o racire accentuata, precipitații mixte, intensificari…

- Meteorologii anunța schimbari bruște de temperatura. Vineri intra in vigoare un cod galben de vremea rea. Avertismentul meteo intra in vigoare vineri, de la ora 14.00 și este valabil pana sambata, la ora 16.00. Vremea se va raci accentuat. Vom aveam parte de precipitații mixte, intensificari ale vantului…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a transmis, intr-un raspuns oficial solicitat de Libertatea, ca exista 8 perne pneumatice pentru salvare de la inalțime, la nivel național. Acestea se afla in județele Braila, Dolj, Ialomița, Iași, Sibiu, Timiș și Dambovița - unde sunt doua. Situația…

- Concertul extraordinar aniversar "145 de ani de la nasterea marelui sculptor Constantin Brancusi" al Orchestrei Romane de Tineret, dirijata de Cristian Mandeal, va fi difuzat vineri, la Radio Romania Muzical, de la ora 15,30, si la TVR 3, de la ora 21,00, informeaza un comunicat transmis AGERPRES.…

- Centrul Național de Arta Tinerimea Romana in parteneriat cu Muzeul Național de Arta al Romaniei, sub patronajul Ministerului Culturii, anunta un eveniment extraordinar prezentat publicului in transmisiune radio si TV, coproducatori fiind TVR și Radio Romania. Concertul extraordinar aniversar…

- Meteorologii au emis o avertizare de Cod galben de viscol in zece județe care intra in vigoare miercuri la ora 18.00. Județele afectate sunt: Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj, Alba,Valcea, Sibiu, Argeș, Brașov, Dambovița,Prahova. ANM a emis și o informare meteo de ploi abundente pana sambata, dar si lapovița…