Stiri pe aceeasi tema

- "Sansele sunt destul de mici" ca suporterii sa revina in tribune la meciurile din Liga I, in acest sezon, a declarat ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe. "Sansele sunt destul de mici pentru ca, din pacate, cifrele pandemiei au revenit la cote ingrijoratoare. Din pacate, gradul de conformare…

- ​​La un meci de fotbal dupa reluarea competitiilor întrerupte de pandemia de coronavirus nu pot participa mai mult de 225 de persoane în total, incluzând, fotbalisti, tehnicieni, jurnalisti, personal administrativ etc, cu acces împartit în trei zone ale stadionului, a declarat,…

- Bugetele federatiilor sportive pentru 2020 vor fi corectate in functie de impactul pandemiei de coronavirus asupra activitatii fiecareia, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe

- Fotografia cu Ludovic Orban fumand și nepurtand masca in Palatul Victoria, alaturi de alți miniștri, a scos la iveala, o data in plus, și razboiul pentru Putere care se duce intre gruparile din PNL. Tot mai multe informații arata ca fotografia ar fi fost facuta de un liberal, nu de un „chelner”. Potrivit…

- Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, a fost protagonistul unei faze amuzante, in direct la TV. Oficialul a vorbit prin Skype la televiziunea Pro X pentru a discuta despre situația sportului din Romania, dar avut parte de un accident. Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim…

- Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, a fost protagonistul unei faze amuzante, in direct la TV. Oficialul a vorbit prin Skype la televiziunea Pro X pentru a vorbi despre situația sportului din Romania, dar avut parte de un accident. In momentul in care vorbea despre meciurile pe care Romania…

- Sporturile de contact si cele practicate in spatii inchise au un risc epidemiologic ridicat si nu este posibila in acest moment redeschiderea lor, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe. "Ceea ce nu va fi inca posibil in acest moment, dar ne dorim…

- Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, a vizitat stadionul „Steaua”, unde se pun la punct ultimele detalii inainte de inaugurare. Lucrarile la stadioanele Ghencea, Giulești și Arcul de Triumf avanseaza și in plina pandemie. Astazi, arenele au fost vizitate de ministrul Stroe. Ce a declarat…