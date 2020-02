Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de Urgenta, aprobata marti de Guvern, privind reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) va determina disparitia inspectorilor antifrauda, potrivit unui comunicat al Sindicatului ...

- De frica moțiunii -Cu o zi inainte de votul pe moțiunea de cenzura, Guvernul Orban a ținut o ședința maraton, care s-a terminat spre miezul nopții, fiind adoptate 25 de ordonanțe de urgența. Este un numar record de ordonanțe de urgența adoptate intr-o singura ședința de Guvern. In cazul in care moțiunea…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat marti seara, in urma sedintei de guvern, ca a fost adoptata Ordonanta de Urgenta pentru reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), care prevede reducerea structurii de personal cu peste 2.000 de posturi si eliminarea a…

- Guvernul va aproba unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Premierul a acceptat, la propunerea ministrului de Finante, Florin Citu, introducerea pe ordinea suplimentara a unui proiect de OUG in acest sens. "Domnule premier, un proiect…

- Numarul de vicepresedinti ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala s-ar putea reduce de la patru la trei, iar directiile antifrauda fiscala si inspectie fiscala urmeaza sa fie coordonate de un singur vicepresedinte, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta pentru reorganizarea activitatii…

- Numarul de vicepresedinti ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) va fi redus de la 4 la 3, iar directia Antifrauda va fi reorganizata, prin trecerea acesteia in subordinea Directiei generale de inspectie fiscala, potrivit unui proiect de Ordonanta publicat de Ministeul Finantelor.

- Ministerul de Finante reduce numarul vicepresedintilor ANAF de la 4 la 3, se arata in proiectul de ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii institutiei pus in dezbatere publica. "Presedintele Agentiei este ajutat in activitatea sa de 3 vicepresedinti…

- Numarul de vicepresedinti ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) va fi redus de la 4 la 3, iar directia Antifrauda va fi reorganizata, prin trecerea acesteia in subordinea Directiei generale de inspectie fiscala, potrivit unui proiect de Ordonanta publicat de Ministerul Finantelor.In…