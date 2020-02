Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, adoptata pe 4 februarie de Guvern, a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial.OUG prevede,…

- Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de Ordonanta de Urgenta referitor la reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, iar daca inadvertentele se refera la fond si nu la...

- Ministrul demis al Finantelor, Florin Citu, sustine ca ceea ce s-a facut in privinta reorganizarii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este sustinut aproape in totalitate de echipa Fondului Monetar International, a carei evaluare arata ca mergem in directia corecta. "Am demarat reorganizarea…

- Ministrul demis al Finantelor, Florin Citu, sustine ca ceea ce s-a facut in privinta reorganizarii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este sustinut aproape in totalitate de echipa Fondului Monetar International, a carei evaluare arata ca mergem in directia corecta. "Am demarat…

- ​​​Prima din cele 25 de ordonanțe adoptate în ultima ședința a Guvernului Orban a fost publicata, joi seara, în Monitorul Oficial. Este vorba despre un act normativ privind statutul polițiștilor din penitenciare. Cu o zi înainte de votul pe moțiunea de cenzura, Guvernul Orban…

- Ordonanta de Urgenta aprobata marti de Guvern privind reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) va determina disparitia inspectorilor antifrauda, potrivit unui comunicat al Sindicatului National Meridian, remis, miercuri, AGERPRES. Cele mai importante schimbari aduse…

- Ordonanta de Urgenta, aprobata marti de Guvern, privind reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) va determina disparitia inspectorilor antifrauda, potrivit unui comunicat al Sindicatului ...

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat marti seara, in urma sedintei de guvern, ca a fost adoptata Ordonanta de Urgenta pentru reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), care prevede reducerea structurii de personal cu peste 2.000 de posturi si eliminarea a…