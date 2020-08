Reorganizare majoră la creşele din oraş: vor primi un număr dublu de copii Un ordin comun al ministerelor de resort prevede obligativitatea asigurarii in crese a unei suprafete de minim 4,5 metri patrati pentru fiecare copil, a unei distante de cel putin 2 metri intre paturi, masute etc, precum si organizarea jocurilor astfel incat copiii sa nu se apropie la mai putin de 2 metri unii de altii. „Aceste prevederi au presupus reducerea semnificativa a numarului de copii care pot sta simultan in sali de clasa si de masa, dormitoare si (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din data de 22 iunie 2020 activitatea creselor din Municipiul Iasi a fost reluata doar cu cei 383 de copii reinscrisi din seriile trecute pentru asigurarea unei suprafete de minim 4,5 metri patrati pentru fiecare copil, a unei distante de cel putin 2 metri intre paturi, masute etc, precum si pentru…

- Prima explozia s-a produs in fata unei piete publice de pe strada principala din Jolo, la circa 1.000 km sud de capitala Manila. Conform politiei, o motocicleta parcata langa un camion militar a explodat, provocand numeroase victime. Ulterior, presa filipineza a relatat despre o a doua explozie,…

- Frații Micula au achizitionat proprietatea cu valoare istorica inca din 2001 și de atunci li s-a mai aprobat un Plan Urbanistic Zonal, pentru un bloc cu doua subsoluri și 5 etaje, insa acesta a expirat. Noul plan prevede ridicarea unui bloc cu doua subsoluri și trei etaje, plus etajul patru…

- bull; Roata va avea aproximativ 36 de metri inaltime si 26 de cabine. In scurt timp, roata panoramica, in stil londonez, amplasata in apropierea Cazinoului Constanta, va fi inaugurata. Este posibil ca acest lucru sa se petreaca sambata, 27 iunie. Condorm autoritatilor, roata va avea aproximativ 36 de…

- Cresele din Cluj-Napoca se deschid joi, primaria locala fiind prima din tara care reuseste sa redeschida cresele in aceasta perioada. Numarul de locul disponibile va fi injumatatit pentru a putea fi asigurat un spatiu de 4,5 metri patrati pentru fiecare copil si o distanta de 2 metri.

- N. D. Odata cu anuntul autoritatilor potrivit caruia, incepand de ieri se poate merge inclusiv la mall, si marile centre comerciale din Ploiesti si-au adaptat activitatea astfel incat sa fie respectate toate masurile instituite pe timp de pandemie. Astfel, ieri, prin intermediul unui comunicat de presa,…

- Potrivit Ordinului public in Monitorul Oficial, accesul la piscinele exterioare, permis incepand cu data de 15 iunie se va face cu respectarea unor reguli stricte. Guvernul a decis, joi, o noua serie de masuri de relaxare, care intra in vigoare de luni, 15 iunie. Astfel, pentru a intra in zona piscinei…