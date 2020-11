Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca va eutanasia intregul efectiv de pana la 17 milioane de nurci din crescatorii dupa ce o mutatie a coronavirusului, identificata la aceste animale, s-a raspandit la oameni, prezentand un risc pentru eficacitatea oricarui posibil viitor vaccin, a anuntat premierul miercuri, informeaza Reuters.…

- Se fac reduceri de personal semnificative la Consiliul Județean Bihor. Din cei 174 de angajați vor ramane aproape jumatate, adica doar 88. Șeful CJ Bihor, Ilie Bolojan, spune ca prin aceste concedieri se vor face economii semnificatie, in valoare de aproximativ 1,2 milioane de euro. „Din 174 angajați…

- Compania aeriana finlandeza, Finnair, a suferit pierderi de peste 430 de milioane de euro din ianuarie pana in septembrie a acestui an din cauza consecințelor pandemiei de coronavirus. "In perioada ianuarie - septembrie 2020, pierderile din exploatare s-au ridicat la 432,4 milioane de euro", potrivit…

- Comisia Europeana a aprobat, in conformitate cu normele europene de ajutor de stat in favoarea companiei Tarom, compensarea pierderilor suferite ca urmare a crizei COVID. Masura are ca scop compensarea pentru pierderile cauzate direct de focarul de coronavirus si restrictiile de calatorie introduse…

- Șase din cei opt foști angajați ai unei companii de construcții, reținuți in cadrul efectuarii perchezițiilor, in ziua de 7 septembrie 2020, au fost plasați in arest preventiv pentru 30 de zile, iar un alt figurant - in arest la domiciliu, dupa ce Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana, a admis solicitarea…

- Compania de nutriție Herbalife va plati 123 milioane dolari in SUA pentru a inchide acuzațiile de dare de mita. Herbalife este acuzata ca a mituit zece oficiali din China pentru a-și majora vanzarile, care au crescut cu 19%. Herbalife Nutrition are trei centre de vanzari in Romania, in Cluj, Bucuresti…

- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a virat, astazi, 24 august, 189.628.002,58 lei pentru decontarea facturilor la lucrarile realizate prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) - etapele I si II, la 292 de obiective de investitii. Situatia platilor efectuate este disponibila…