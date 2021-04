Stiri pe aceeasi tema

- Legea cadastrului bunurilor imobile va fi modificata. O decizie in acest sens a fost aprobata, astazi de majoritatea parlamentara. Proiectul de modificare a Legii vine in contextul neclaritaților existente in articolele ce se refera la partea tehnica a cadastrului, la stabilirea hotarelor, clarificarea…

- Subiectul fierbinte: un proiect de OUG al Ministerului Finanțelor care prevede, printre altele, suspendarea facilitații de 1.500 pentru creșa sau gradinița, anul acesta. Instituția a venit acum cu niște precizari, le puteți vedea mai jos (ultima parte a articolului), dar sunt câteva aspecte ce…

- Regulamentul privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi in municipiul Constanta, in consultare publica Proiectul de hotarare poate fi consultat: la sediul primariei municipiului Constanta din strada Stefan Mihaileanu nr. 10 Serviciul Management Drumuri si Transport Public…

- Guvernul micșoreaza ajutorul de deces in 2021. Cum se calculeaza acest beneficiu. Proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat vine cu modificari in ceea ce priveste acordarea ajutorului de deces. Astfel, in 2021 ajutorul de deces scade fata de anul trecut. Asta se intampla pentru ca si salariul…

- Incepe o saptamana de proteste! Sanitas deschide azi seria, cu pichetarea Ministerului Finanțelor. Se anunta si o saptamana cu proteste sindicale, incepand chiar de astazi, cand reprezentantii Federatiei SANITAS vor sa picheteze Ministerul Finantelor. Sunt nemultumiti de plafonarea salariilor, dar si…

- Proiectul de buget este configurat pe un cadru economic cu o crestere economica de 4,3 % prevazuta pentru anul 2021. Potrivit publicat pe site-ul Ministerului Finantelor, bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 174.102,0 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 318.456,6 milioane lei…

- Hotarârea de Guvern privind procedura de amânare a ratelor la credite înca nu a aparut în Monitorul Oficial, deși a fost adoptata de Guvern. Au intervenit unele modificari fața de proiectul pus inițial în dezbatere, conform reprezentanților Ministerului Finanțelor.Patru…

- Ministerul Finantelor a publicat pe site-ul sau proiectul de ordonanta de Urgenta ce vizeaza decontarea directa obligatorie intre asiguratorii de RCA, anunța AGERPRES. Serviciul de asigurare de decontare directa garanteaza persoanei prejudiciate posibilitatea de a se adresa asiguratorului…