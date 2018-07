Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Mitrița poate pleca de la Universitatea Craiova in aceasta vara, avand pe masa o oferta foarte importanta, din Arabia Saudita, anunța TV Telekom Sport. Mijlocașul ofensiv este dorit de Al Hilal, care a trimis o oferta de 3 milioane de euro oltenilor. Mihai Rotaru nu este insa decis sa-l vanda…

- Mijlocasul brazilian Gustavo a fost transferat de la U Craiova 1948, echipa ce a incheiat sezonul Ligii 1 Betano pe locul trei, la clubul chinez din liga a doua Liaoning Whowin, aici urmand a incasa un cec imens.

- Dupa un sezon excelent in tricoul Craiovei, decarul oltean, Alexandru Baluta, a fost transferat in Cehia, la Slavia Praga, echipa contra careia Craiova a jucat un meci amical pentru inaugurarea stadionului ”Ion Oblemenco”. In schimbul jucatorului, clubulul din Banie va primi suma de...

- Naționala de fotbal a Romaniei, reunire pentru meciurile cu Chile și Finlanda. Echipa naționala a Romaniei s-a adunat duminca, 27 mai, la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, acolo unde selecționerul Cosmin Contra a programat o ședința de pregatire la care au participat 24 dintre cei 27 de jucatori…

- Gica Craioveanu a dezvaluit in aceasta seara ca Alexandru Mitrița (23 de ani), poate cel mai important jucator al lui U Craiova, e urmarit de scouterii celor de la Villarreal, locul 5 in sezonul recent incheiat in LaLiga. "Mitrița este urmarit de Villarreal, sunt foarte bun prieten cu antrenorul de…

- Alexandru Mitrița, dorit de Gent. Mijlocasul de 23 de ani al Craiovei este dorit de Gent, formatie care a terminat play-off-ul din Belgia pe locul 4 si va evolua in sezonul viitor in Europa League, informeaza digisport.ro. Gent il monitorizeaza de mai multa vreme pe Mitrita, iar gruparea belgiana va…

- Alexandru Ionița a primit doar 5 minute din partea lui Dan Petrescu in disputa cu fosta sa echipa, caștigata de CFR Cluj cu 2-0. Mijlocașul de 23 de ani așteapta cu nerabdare finalul de campionat și cucerirea primei medalii de campion din cariera. "Nu e ciudat sa caștig impotriva fostei echipe, e deja…

- Gica Hagi, antrenorul care a scris istorie cu Viitorul Constanța in sezonul trecut din Liga 1, este dorit insistent de Legia Varșovia, campioana ultimelor doua ediții din Ekstraklasa, prima liga a Poloniei.