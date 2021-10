Stiri pe aceeasi tema

- Laura Zarafin, medic primar ATI, Spitalul Colentina a transmis un mesaj dur in valul patru al pandemiei care a lovit Romania. In condițiile in care majoritatea pacienților care ajung in stare grava la spital sunt persoane nevaccinate, medicul trage un semnal de alarma: „Familiile lor cauta tot felul…

- Deputatul Ionel Danca, unul dintre cei mai apropiati colabiratori ai lui Ludovic Orban, le cere liberalilor ca, in „ultimul ceas” sa realizeze ca „Ludovic Orban este solutia pentru ca are capacitatea de a reface rapid coalitia de guvernare si sa redea Guvernului puterea si autoritatea de a face ceea…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna spune ca s-a întâlnit vineri dimineata cu primarul Clujului, Emil Boc, si ca în cadrul discutiilor a reiterat ca premierul Florin Cîtu nu mai are sustinerea acestui partid.Precizarile au fost facute în cadrul unei dezbateri, organizate…

- Sorin Cimpeanu: Tezele și simularile se vor da normal. Bacalaureatul și Evaluarea Naționala vor ramane neschimbate Sorin Cimpeanu: Tezele și simularile se vor da normal. Bacalaureatul și Evaluarea Naționala vor ramane neschimbate Dupa ce atat in anul școlar trecut, cat și in semestrul al doilea din…

- Premierul Florin Citu a dat asigurari ca programul de reforma va continua, dar si ca Romania are venituri mai mari la buget si poate sa reduca deficitul bugetar. Precizarile au fost facute in contextul in care agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a avertizat ca dizolvarea coalitiei guvernamentale…

- Dan Barna și miniștrii USR PLUS au anunțat, luni seara, ca demisioneaza din Guvern. „Am decis ca nu putem merge mai deprate cu un premier care nu are un minim respect pentru adevar”, a spus Dan Barna. Acesta a spus ca el și colegii sai și-au semnat demisiile. USR Plus are un vicepremier și cinci miniștri…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat ca sunt in discuție diverse masuri, inclusiv folosirea certificatului european de vaccinare aici, in țara. In alte state, certificatul verde, care atesta vaccinarea, testarea negativa sau trecerea prin boala…

- Regimul fiscal al tranzactiilor cu monede virtuale a fost clarificat, in mare masura, in Romania odata cu aparitia Legii 30/2019 care, printre altele, reglementeaza modul de impozitare a veniturilor obtinute din astfel de tranzactii, precizeaza specialistii Deloitte.