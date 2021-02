Stiri pe aceeasi tema

- CTP, cel mai mare dezvoltator de proprietați industriale din Romania și al cincilea din Europa, l-a recrutat pe Gijs Klomp, fost șef al diviziei de investiții a consulnatului imobiliar CBRE, ca Head of Business Development in Romania. Gijs Klomp vine cu vaste cunoștințe despre piața industriala imobiliara…

- Startup-ul romanesc de tehnologie Atta Systems, furnizor de servicii software fondat in Romania, a anuntat miercuri ca se extinde in Asia, unde deschide birou la Simgapore, si vrea sa isi continue extinderea pe coasta de est a Statelor Unite ale Americii. ”Atta Systems, furnizorul global de…

- Peste 12 000 de oameni au trecut granițele țarii pe parcursul zilei de sambata. Unii revin la casele lor din strainatate dupa o vizita facuta rudelor, iar altii au ales sa isi continue vacanta la munte, in Romania.

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș a caștigat, recent, cinci proiecte in domeniile Biologie și Ecologie, Medicina și Știința materialelor, in valoare totala de 1.250.000 euro. Scopul competiției este de a susține și promova cercetarea…

- Chestiunile bugetare nu mai pot fi puse in discuție in cadrele iresponsabile ale populismului electoral neintrerupt. Avem un “sistem” consumator unic al bugetului ajuns in aceste condiții aproape integral captiv unor interese strict personale. Sistem nu inseamna numai schema de funcționare, probabil…

- Europa se pregatește de Sarbatori, in izolare. Peste tot se inaspresc restricțiile, atat pentru Craciun, cat și pentru Revelion. Masurile vor ramane in vigoare cel puțin pana la jumatatea lunii viitoare, sau chiar mai mult, in funcție de evoluția imbolnavirilor.

- Purtarea maștii de protecție ramane obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spațiile publice, in toate spațiile comerciale, in toate mijloacele de transport in comun și la locul de munca, indiferent de valoarea ratei de incidența cumulata a cazurilor din ultimele…

- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade", prof. univ. dr. Leonard Azamfirei este un vizionar, un profesionist care vede "the big picture" in dezvoltarea universitații. Astfel, dupa modelul marilor universitați din lume, Universitatea de Medicina, Farmacie,…