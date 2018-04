Stiri pe aceeasi tema

- Orchestra simfonica a Filarmonicii “Oltenia” prezinta vineri, 13 aprilie, in parteneriat cu Asociația Interculturala Romano-Coreeana și CMS Vienna, un Concert Ceaikovski. Dirijor va fi Alexandru Iosub. Solista va fi Min Hee Kim (Coreea de Sud), la vioara. In program: -Piotr ...

- Pe 12 aprilie, Filarmonica de Stat Arad le ofera iubitorilor de muzica clasica ocazia sa asculte ansamblul orchestral in configurație simfonica. Concertul care il are ca invitat pe violonistul maghiar Laszlo Nyari va avea loc in Sala Cercului Militar, de la ora 19. Pentru prima oara oaspete al orchestrei…

- Programul concertelor programate in luna aprilie la Filarmonica “Oltenia” JOI, 5 APRILIE 2018, ORA 19:00 Sala de concerte a Filarmonicii „Oltenia” Craiova Concert vocal-simfonic „Muzica uneste” ORCHESTRA SIMFONICA ȘI CORALA ACADEMICA ALE FILARMONICII „OLTENIA” DIRIJOR: GIAN LUIGI ZAMPIERI (ITALIA) SOLIȘTI:…

- Corala Academica a Filarmonicii „Oltenia” Craiova va participa duminica, 11 martie, la un concert cu casa inchisa, „Carmina Burana” de Carl Orff, alaturi de Orchestra Simfonica a Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiesti, sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare. Solistii serii, contratenorul ...

- Direcția Turism și Evenimente Culturale din cadrul Primariei Municipiului Targu Jiu și Centrul Național de Informare și Promovare Turistica „Constantin Brancuși” Targu Jiu organizeaza, miercuri, 7 martie un inedit concert de muzica clasica, dedicat Zilei Internaționale a Femeii. Pe scena salii…

- Saptamana 12 - 18 februarie 2018 la Filarmonica „George Enescu”: Stagiunea de marti seara Marți, 13 februarie, ora 19:00 Sala mica a Ateneului Roman Recital de chitara Duo KITHARSIS: Alexandra Petrisor Dragos Horghidan Program: Jean Philippe Rameau Allemande Le Rappel des Oiseaux Les…

- Orchestra Simfonica a Filarmonicii “Oltenia” din Craiova, in parteneriat cu Asociatia Interculturala Romano-Coreeana, va prezenta vineri, 2 februarie, de la ora 19.00, un Concert simfonic in cadrul stagiunii 2017 – 2018, denumita generic “Muzica uneste!”. Dirijor este Juan Jose Navarro, ...

- Orchestra Simfonica și Corala Academica ale Filarmonicii “Oltenia” Craiova, dirijate de maestrul Giovanni Panella (Italia-Argentina), prezinta vineri, 26 ianuarie, ora 19.00, un program integral in prima auditie la Craiova: „Suita de dansuri romanești din secolul 18” de Ludovic Bacs, „4 ...