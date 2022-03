Renumitul serviciu de internet prin satelit al lui Musk a fost autorizat: Starlink vine în România Starlink a fost autorizata și in Romania și permite acces la internet chiar și in cel mai izolat catun sau chiar in varf de munte. Anunțul a fost facut pe Facebook, de Sabin Sarmaș, președintele comisiei de IT din Camera Deputaților. „Suntem cu un pas mai aproape sa avem acces la internet in orice colț al țarii, oricat de izolat ar fi el, pentru ca pe langa internetul de mare viteza prin fibra optica, vom avea pe scara larga și internet prin satelit. Insuși Elon Musk a aratat lumii intregi cum conexiunea la internet ofera siguranța unei națiuni, ajutandu-i pe ucrainieni, prin activarea rețelei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Starlink, serviciul de internet prin satelit dezvoltat de SpaceX, a fost autorizat și in Romania. Starlink, serviciul de internet prin satelit lansat de o companie detinuta de antreprenorul american Elon Musk, a fost autorizat din Romania, conform lui Sabin Sarmas, deputat PNL si presedintele Comisiei…

- Starlink, serviciul de internet prin satelit lansat de o companie detinuta de antreprenorul american Elon Musk, a fost autorizat din Romania, conform lui Sabin Sarmas, deputat PNL si presedintele Comisiei de IT din Camera Deputatilor.

- Starlink, serviciul de internet prin satelit lansat de o companie detinuta de antreprenorul american Elon Musk, a fost autorizat din Romania, conform lui Sabin Sarmas, deputat PNL si presedintele Comisiei de IT din Camera Deputatilor.

- ​Starlink, serviciul de internet prin satelit dezvoltat de SpaceX, a fost autorizat și in Romania, a anunțat pe Facebook, Sabin Sarmaș, președintele comisiei de IT din Camera Deputaților. ”Suntem cu un pas mai aproape sa avem acces la internet in orice colț al țarii, oricat de izolat ar fi el, pentru…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor lucreaza la pregatirea unui proiect modern de management de protectie impotriva inundatiilor si pentru gospodarirea apei in Bazinul Ciucului.Anuntul a fost facut de ministrul Barna Tanczos printr un mesaj pe Facebook. "Romania are nevoie de specialisti pentru…

- Ce s-ar intampla daca s-ar inchide școlile acum, din cauza Omicron. Anunțul ministrului Sanatații Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține ca daca s-ar inchide școlile, un million de parinți ar sta acasa, iar impactul pe economic ar fi distrugator. Acesta a precizat ca, intr-o saptamana, se inregistreaza…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat luni ca a fost descoperit primul rezultat pozitiv in școlile din Romania in urma efectuarii testelor de saliva. Potrivit ministrului Sorin Cimpeanu, primul test pozitiv a fost inregistrat luni la liceul I.L.Caragiale din București. Copilul…