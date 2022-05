Stiri pe aceeasi tema

- Marcelo Pecci, un cunoscut procuror antimafia din Paraguay, a fost ucis in Columbia, in timp ce se afla in luna de miere. Soția sa anunțase cu cateva ore inainte ca este insarcinata, anunța BBC . Un inalt procuror paraguayan, care a luptat impotriva crimei organizate in țara sa natala, a fost impușcat…

- Marcelo Pecci, un cunoscut procuror antimafia din Paraguay, a fost ucis in Columbia, in timp ce se afla in luna de miere. Soția sa anunțase cu cateva ore inainte ca este insarcinata, anunța BBC.

- Noul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk-yeol, a depus juramantul de investitura in cadrul unei ceremonii desfașurata in fața paralamentului de la Seul, relateaza agențiile de presa Yonhap, DPA și Reuters, citate de Agerpres. Fost procuror general, noul șef al statului sud-coreean a reprezentat Partidul…

- YouTube se transforma intr-un Netflix gratuit. Vor fi difuzate seriale intregi și filme, iar in fiecare saptamana vor fi adaugate pana la 100 de titluri noi. Anunțul a fost facut printr- o postare pe blogul oficial al platformei. Compania a transmis ca, mai intai, va oferi acces utilizatorilor din Statele…

- France is willing to resume talks with Spain about building a gas pipeline connecting the two countries as Europe races to reduce its dependence on Russian gas, according to Bloomberg. France, which has long resisted Spanish calls to build the link, is now willing to discuss the viability of the so-called…

- Uniunea Europeana a adoptat un alt pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, printre acestea numarandu-se și retragerea clauzei națiunii celei mai favorizate. Potrivit CNN, citat de Mediafax, miniștrii europeni de Finanțe au decis sancțiuni care vizeaza peste 600 de cetațeni ruși. Potrivit sursei citate,…

- Perechea Monica Niculescu/Irina-Camelia Begu s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells. Romancele au invins, luni, cu scorul de 6-4, 7-5, cuplul japonez Eri Hozumi/Makoto Ninomiya, care in prima mansa a eliminat perechhea…

- Un incendiu a izbucnit, duminica dimineata, la mansarda unui bloc din cartierul Complexul Studentesc, din Timisoara. Aproximativ 60 de persoane au fost evacuate. Incendiul a fost anunțat in dispeceratul ISU Banat duminica dimineața, cu puțin inainte de ora 7.00. „La ora 06.37, am fost informati de…