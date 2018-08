Rezultatele alegerilor din Irak nu s-au modificat semnificativ in urma renumararii manuale a voturilor, transmite AFP dupa anuntul oficial de vineri al Comisiei Electorale. Repetarea numaratorii voturilor exprimate in 12 mai a fost decisa de Curtea Suprema in iunie, in urma unor suspiciuni de frauda; operatiunea s-a incheiat luni. Prima numaratoare s-a facut cu mijloace electronice, iar un raport guvernamental a consemnat nereguli grave. Rezultatele comunicate vineri confirma ca alianta comunistilor cu nationalistii condusi de Moqtada Sadr a obtinut cele mai multe voturi si 54 de locuri in parlament,…