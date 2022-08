Renovările au impulsionat construcțiile In luna iunie 2022, volumul lucrarilor de constructii a crescut, fata de luna mai 2022, ca serie bruta, cu 7,2%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a scazut cu 0,1%, potrivit INS. In luna iunie 2022, volumul lucrarilor de constructii a crescut, fata de luna iunie 2021, […] Articolul Renovarile au impulsionat construcțiile apare prima data in Curierul National . Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

