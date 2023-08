Stiri pe aceeasi tema

- Oțelul Galați și FCSB se intalnesc intr-un meci care se va juca cu stadionul plin in etapa cu numarul 3 din SuperLiga Romaniei. Ambele formații sunt neinvinse in actuala stagiune și vin cu un moral bun dupa ultimele jocuri. Partida este transmisa in format LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe Digi…

- Hermannstadt primește sambata, de la ora 18:30, vizita campioanei Romaniei, Farul Constanța, intr-o partida din prima runda a noii stagiuni de Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport 1, Prima Sport 2 și Orange Sport 1. Farul a disputat deja doua meciuri oficiale in acest…

- Oțelul Galați primește vineri, de la ora 18:30, vizita celor de la UTA Arad, intr-o partida care deschide noul sezon de Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport 1, Prima Sport 2 și Orange Sport 1. Este prima partida pe care Oțelul Galați o joaca pe prima scena dupa o…

- Mihai Stoica (58 de ani) i-a raspuns taios lui Marcel Romanescu (47 de ani), primarul municipiului Targu Jiu. Edilul ironizase vicecampioana inaintea partidei cu FCU Craiova, din prima runda a sezonului 2023/2024. FCU Craiova - FCSB se joaca duminica, 16 iulie, de la 21:30. Partida va fi liveTEXT pe…

- Manchester City și Inter disputa sambata, de la ora 22:00, finala Ligii Campionilor. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Manchester City - Inter, live de la 22:00 Clici AICI pentru statistici Manchester City: Ederson - Akanji, Dias, Ake -…

- Dinamo va juca azi in turul barajului de promovare/menținere in Liga 1, cu FC Argeș. Iar fanii „cainilor” vor fi prezenți in numar mare. Dinamo - FC Argeș va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. Returul se joaca pe data de 3 iunie, de la ora 21:00, in…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a prefațat derby-ul cu Farul, care poate decide campioana, și spune ca nu se teme de arbitraj. Farul - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1 Partida de la Ovidiu…

- Pentru meciul cu FCSB, care poate decide campioana, Farul a luat o decizie in premiera: nu vinde bilete. Partida din etapa #9 a play-off-ului se joaca duminica, la Ovidiu, de la 21:00, liveTEXT, VIDEO și FOTO pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Din informațiile…