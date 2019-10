Stiri pe aceeasi tema

- Patru din 101 – atați deputați au semnat pentru introducerea sintagmei „limba romana" in Constituția Republicii Moldova, spune deputatul Iurie Renița, cel care a venit recent cu aceasta inițiativa. Propunerea a fost semnata de deputații: Iurie Renița, Octavian Țicu, Lilian Carp și Sergiu Cataranciuc.

- Fara sintagma "limba moldoveneasca" in mai multe acte legislative si documente oficiale. Deputatii blocului "ACUM" Iurie Renita si Lilian Carp au prezentat, astazi, un proiect de lege prin care propun inlocuirea acestei sintagme cu cea de "limba

- Doi deputati din Blocul "ACUM" au semnat pentru initiativa legislativa a lui Octavian Ticu cu privire la anchetarea sefului statului Igor Dodon. Este vorba despre Lilian Carp si Iurie Renita.

- Deputatul PPDA Iurie Renita ar putea parasi blocul ACUM. Parlamentarul sustine ca este nemultumit de faptul ca liderii celor doua formatiuni din cadrul blocului nu reactioneaza la implicarea anticonstitutionala a sefului statului, Igor Dodon, in activitatea Guvernului, a

