Rengle lanseaza un nou remix pentru Mihail – Who You Are

- Dupa ce a lansat hituri precum “Cine esti?” si “Stele”, 3 Sud Est lanseaza “Dansam in ploaie”, single ales de catre fanii trupei pe platforma catmusic.ME. Piesa a fost compusa de catre Laurentiu Duta, Daris Mangal, Mihai Budeanu si Sergiu Buta, iar videoclipul a fost regizat de catre Liviu Vicol, un…

- A cucerit publicul in cadrul X Factor anul trecut, iar acum, Alina Mocanu lanseaza primul single din cariera. Piesa “Venus” este insotita de un videoclip cosmic, in regia lui SAN, ce transpune in imagini o lume in care sentimentele prind viata. Videoclipul este disponibil pe canalul de YouTube Cat Music…

- Andra lanseaza o piesa noua, prima din 2018. ”Indiferența” are un mesaj in care se vor regasi multe femei care sunt in relații care nu le fac fericite. Dupa ce a colaborat cu Voltaj și Connect-R in ultimele luni, a venit momentul pentru o noua melodie solo. ”Indiferența” are un mesaj pentru toate femeile…

- “Saruta-ma si taci” nu este doar alta piesa de dragoste. E un cantec care vorbeste deschis despre asumare, despre curajul de a arata cine esti si ce simti. “Consider ca o fata trebuie sa aiba curajul de a spune ce isi doreste, fie ca vorbim despre cariera sau despre viata personala. De aceea, atunci…

- Noua piesa de la Carla’s Dreams este o oda adusa rebelilor ce simt totul mult prea profund. Videoclipul piesei a fost filmat in Chișinau, acolo unde trupa lucreaza pentru toate piesele, iar visual-urile sunt realizate in stilul caracteristic Carla’s. “A​ceasta piesa este dedicata celor care au avut…

- Mihail a ajuns la MTV și VH1 in Italia cu ”Who You Are” iar piesa lui in engleza stabilește noi recorduri acolo, ajungand pana pe locul 45 in Airplay chart, ceea ce inseamna ca este difuzata din ce in ce mai des la posturile de radio și televiziune din Italia. In clasamentul iTunes din Italia... View…

- ”Imi da fiori” este o piesa de care m-am indragostit iremediabil de la prima audiție. „Imi da fiori” te face sa dansezi, sa zambești dar cel mai mult te va face sa te gandești la momentul in care ai simțit fluturi in stomac. Primele priviri, primul sarut, prima atingere pe care le-ai impartașit cu persoana…

- O noua premiera muzicala in Republica Moldova. Interpreta Olia Tira a lansat astazi o noua piesa intitulata „Fix ca tine", dupa ce luase o pauza de un an și jumatate. Impreuna cu producatoarea Ala Donțu, a filmat și un videoclip.