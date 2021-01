Stiri pe aceeasi tema

- In spațiul public se vehiculeaza ideea conform careia cetațenii europeni nu vor mai putea calatori liber decat in baza unui certificat de vaccinare anti-coronavirus. In timp ce unii considera ca aceasta masura este discriminatorie, companiile aeriene internaționale s-au aratat a fi pro acestui document.…

- Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a avut, vineri, o videoconferinta cu Johannes Hahn, comisarul european pentru buget si administratie, continuand astfel seria discutiilor initiate cu oficialii europeni. In cadrul discutiei, Hahn a precizat ca prefinantarea din Planul National de Redresare…

- Comisia Europeana a propus, marti, o serie de masuri in domeniul digital, vizand principalele companii online active la nivelul Uniunii Europene, care risca o serie de sanctiuni daca incalca drepturile...

- ”Vom ramane pe pozitii pana in ultimul moment, pana in ultima secunda a acestui proces, pentru a garanta unitatea noastra”, a subliniat Michel vineri, in contextul in care au aparut tensiuni in randul Celor 27 pe ultima linie dreapta a negocierilor in problema pescuitului. "We have tried since the very…

- „Salut acordul asupra Bugetului Multianual al Uniunii Europene la care s-a ajuns intre Parlamentul European, presedintia Consiliului si Comisia Europeana! Este o veste extraordinara pentru Romania, care va beneficia in urmatorii ani de 46,4 miliarde de euro. Acesta este rezultatul unei munci de echipa,…

- „Guvernele si politicienii care pun in pericol independenta justitiei si care nu respecta valorile europene nu vor mai avea acces la banii europeni. Renew Europe, grupul politic pe care il conduc in Parlamentul European, a obtinut astazi o victorie remarcabila: crearea unui mecanism de protectie a statului…

- Dupa cinci runde de negocieri, Parlamentul și Consiliului Uniunii Europene au ajuns la un acord in privința unui mecanism de condiționalitate ce urmeaza sa fie implementat odata cu urmatorul buget multianual, cel pentru perioada 2021-2027, potrivit Agerpres. ANI: Un fost politist nu poate justifica…

- "Relaxarea masurilor in lunile de vara nu a fost intotdeauna insotita de pasi pentru realizarea unei capacitati de raspuns suficiente”, noteaza intr-o declaratie executivul comunitar. "Situatia cu COVID-19 este foarte grava (...) Toate datele indica o puternica expansiune a virusului in toata…