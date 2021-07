Renée Zellweger și noul ei iubit, Ant Anstead, sărut pasional pe plajă Renee Zellweger și iubitul ei, Ant Anstead, au fost surprinși pe o plaja din Laguna Beach, California, in timp ce se sarutau pasional. Cei doi erau insoțiți de baiețelul prezentatorului TV. Renee Zellweger (52 de ani) și Ant Anstead (42 de ani) au fost surprinși pe plaja, in timp ce se bucurau de apus și se sarutau pasional. Cei doi au ieșit la plimbare impreuna cu micuțul Hudson, baiețelul de un an al prezentatorului TV și al fostei sale soții, Christina Haack. Din imagini se observa ca starul din „Bridget Jones’s Diary/ Jurnalul lui Bridget Jones” este extrem de apropiata de fiul iubitului ei.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a ramane o femeie activa, in ciuda varstei inaintate, 95 de ani. Chiar si acum, ea se urca la volan fara nicio emotie si conduce pe drumurile publice. Si nu conduce orice fel de masina, ci un jeep Range Rover. Curios este ca Regina Angliei nu poseda un permis clasic de conducere.…

- Are cinci copii și o avere de 400 de milioane de dolari. Arnold Schwarzenegger e unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori ai lumii. El e cel care a interpretat de-a lungul anilor roluri memorabile și tot el e cel care a atras atenția ieri in Beverly Hills. El e austriacul care a demonstrat…

- Oscarul este trofeul suprem ravnit de toata industria cinematografica mondiala. Roluri celebre, actori imenși dar și nume suprinzatoare s-au bucurat de statueta de la Los Angeles. Anual, doi actori și doua actrițe primesc acest premiu. Și pentru ca mai de fiecare data exista concurența acerba pentru…

- Billy Porter, actor american in varsta de 51 de ani, a anunțat, astazi, ca are HIV. Vestea a primit-o din partea medicilor in anul 2007, dar a ținut secret acest lucru pe care nu i l-a comunicat nici macar mamei sale. „Am incercat sa-mi construiesc o viața și o cariera. Și nu eram convins ca […]

- Celebrul muzeu al figurilor de ceara Madame Tussauds a decis sa mute statuetele care ii preprezinta pe prințul Harry și pe soția sa, Meghan Markle, de la secțiunea dedicata familiei regale britanice, la un an dupa ce aceștia și-au parasit indatoririle oficiale și s-au mutat la Los Angeles, scrie Hotnews…

- Faimosul muzeu de ceara Madame Tussauds a decis în final sa mute figurile prințului Harry și a soției sale Meghan Markle de la secțiunea dedicata familiei regale britanice, la un an dupa ce aceștia și-au parasit îndatoririle oficiale pentru a se muta la Los Angeles, relateaza Reuters.Cei…

- Actrița americana de teatru și film Olympia Dukakis a incetat din viata la varsta de 89 de ani. Artista, premiata cu Oscar, a fost gasita decedata in locuința sa din New York. Fratele ei a fost cel care a confirmat tristul anunț, pe rețelele de socializare. „Iubita mea sora, Olympia Dukakis, a murit…