Renault vrea sa concedieze 5.000 de angajati Renault este pe punctul de a anunta un plan de reducere a costurilor cu doua miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari), care implica renuntarea la 5.000 de angajati pana in anul 2024.



Producatorul auto francez, care inca asteapta finalizarea discutiilor cu autoritatile de la Paris pentru un imprumut garantat de stat, in valoare de cinci miliarde de euro, nu va recurge la simple concedieri, in schimb "nu-i va mai inlocui pe angajatii care intentioneaza sa se pensioneze", a anuntat publicatia franceza Le Figaro.



Contactati de Reuters, reprezentantii Renault nu au dorit sa comenteze… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Euro si dolarul cresc la inceputul acestei saptamani, fata de moneda nationala, iar pretul gramului de aur a trecut de 253 de lei - o valoare record. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,8392 de lei/unitate, o crestere usoara in comparatie cu ultima sedinta a saptamanii trecute.…

- Liderii europeni s-au angajat sa stranga, in perioada imediat urmatoare, miliarde de euro pentru finantarea luptei impotriva pandemiei create de noul coronavirus. Intreaga campanie incepe luni, pe 4 mai, cand liderii si-au propus sa colecteze, dintr-un foc, nu mai putin de 7,5 miliarde de euro.…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in luna mai, imprumuturi de la bancile comerciale de 4,065 miliarde de lei, din care 500 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount si 3,1 miliarde de lei prin sapte emisiuni de obligatiuni de stat, la care se poate adauga…

- Presedintele american Donald Trump a promulgat vineri un nou plan de ajutor de aproape 500 de miliarde de dolari pentru a sprijini economia puternic afectata de restrictiile impuse de epidemia de coronavirus. "Aceasta este o veste buna pentru intreprinderile mici si este o veste buna pentru…

- Guvernul italian lucreaza la un nou pachet de stimulare a economiei, in valoare de cel putin 50 de miliarde de euro (54 de miliarde de dolari), pentru a atenua impactul pandemiei de coronavirus (COVID-19), a anuntat marti prim-ministrul Giuseppe Conte. Noile masuri, care ar urma sa fie date…

- Noua editie limitata de la Dacia, denumita Go, e valabila pe toatele modele constructorului de la Mioveni. Publicatia portugheza Observator anunta ca editia limitata are un pret de pornire de 14.470 de euro pentru modelul Sandero TCe 100, dar poate ajunge pana la 23.750 pentru un Duster diesel…

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat de la banci 13,053 miliarde de lei in primele doua luni din 2020, precum si 3 miliarde de euro de pe pietele externe. Astfel, conform calculelor Agerpres, MFP a imprumutat de la banci 5,378 miliarde de lei in luna ianuarie, echivalentul a 1,12 miliarde…

- Costurile probabile ale epidemiei de coronavirus se vor ridica la 1.000 de miliarde de dolari la nivel global, reiese din calculele Agentiei de Comert si Dezvoltare din cadrul Natiunilor Unite (UNCTAD). "Estimam o pierdere de ritm a cresterii de la nivel global la sub 2% in acest an, ceea…