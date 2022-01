Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul acestui an, Grupul Renault a prezentat planuri cu privire la reorientarea marcilor sale pentru viitorul apropiat. In cadrul proiectului botezat Renaulution, au fost prezentate mai multe concepte electrice ale unor modele emblematice, precum Renault 4 sau Renault 5. Tot in cadrul acestui…

- Marile companii auto avertizeaza ca planul UE de a interzice masinile non-electrice va duce la disparitia a 500.000 de locuri de munca. O jumatate de milion de locuri de munca vor fi puse in pericol in contextul planurilor UE de a interzice masinile pe baza de combustibili fosili pana in 2035,…

- ”Pe piata autovehiculelor din Ungaria este putin probabil ca in perioada urmatoare sa se produca o scadere similara cu cea din anul 2020, relansarea economiei, subventiile de stat de care beneficiaza mai multe paturi sociale si rambursarile de impozite pot avea deopotriva un efect pozitiv asupra tendintei…

- Anul trecut, Romania a sarit de 3000 de mașini electrice vandute intr-un interval de 12 luni. Anul acesta, numai Dacia promite 3500 de unitați Spring. Prin urmare, piața mașinilor electrice a prins avant și in Romania. I-am putea numi curajoși pe cei care decid sa renunțe la o mașina convenționala in…

- Porsche va lansa peste câțiva ani un model mai mare decât Cayenne, iar acest nou model ar putea avea versiune cu șapte locuri, scrie publicația Automotive News. Modelul va fi lansat dupa 2025 și va fi mai lung, mai lat și mai înalt decât Cayenne, mașina care a salvat marca Porsche…

- Constructorul roman Dacia a anunțat ca numarul comenzilor pentru modelul electric Spring a crescut simțitor in ultimele luni, dupa ce primele exemplare au inceput sa fie livrate. Cel mai probabil, apariția mașinii pe șoselele din Europa i-a incurajat și pe alții sa cumpere mașina. Citește și: DAPEROM…

- Standardele sunt arma fatala care impiedica Europa sa devina campionul mondial al bateriilor. Nu sunt fabrici, dar sunt reguli. Odata cu ascensiunea inexorabila a mașinilor electrice, bateriile se afla in centrul mizelor geostrategice pentru producatori și state. Bateriile reprezinta o treime din prețul…

- Grupul taiwanez Foxconn, compania care asambleaza telefoanele iPhone, analizeaza posibilitatea de a produce vehicule electrice in Europa, India si America Latina, inclusiv printr-o cooperare "indirecta" cu constructorii auto germani, a declarat miercuri presedintele companiei Liu Young-way, transmite…