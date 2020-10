Stiri pe aceeasi tema

- Renault nu va mai produce vehicule utilitare pentru rivala Fiat Chrysler, a anuntat vineri Clotilde Delbos, adjunctul directorului general al producatorului auto francez, deoarece Fiat Chrysler finalizeaza acordul de fuziune cu grupul auto francez PSA, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Conform…

- Ford a anuntat ca va amana productia pe scara larga a modelului Escape, un SUV plug-in hibrid (PHEV), pana in 2021, pe fondul problemelor inregistrate in Europa, transmit Bloomberg si Reuters potrivit Agerpres. "Mutam productia pe scara larga a Escape PHEV in 2021. Primul Escape PHEV va fi vandut…

- Mark Suss, manager in cadrul Renault si responsabil cu marca Dacia, a declarat acum jurnalistilor francezi de la L"Argus ca modelul Sandero isi va schimba mixul de productie in cele trei uzine in care sunt fabricate automobilele Dacia in acest moment. Fabrica Dacia de la Mioveni, Arges, va ramane fara…

- Inca un gigant parasește China. Samsung anunța ca va opri productia la fabrica de televizoare din Tianjin, dupa ce a inchis și fabricile de computere și telefoane Gigantul Samsung Electronics a anuntat ca va opri activitatea singurei sale fabrici de televizoare din China, transmite Reuters. Companiile…

- Gigantul Samsung Electronics a anuntat luni ca va opri activitatea singurei sale fabrici de televizoare din China, transmit Reuters si Yonhap potrivit Agerpres. Companiile isi regandesc planurile privind productia si lanturile de aprovizionare pe fondul cresterii costurilor cu forta de munca in China,…

- IVECO a inceput construcția unei fabrici de camioane in Dambovița. Acolo va asambla camioanele pentru armata Romaniei. De fapt, o parte din ele. Este o fabrica noua, iar locația a fost aleasa pentru apropierea de autostrada București-Pitești. Dar nu pentru a facilita in primul rand logistica pe desfacere,…

- Luni, serviciul antimonopol din Rusia a aprobat posibila achizitie de catre producatorul auto sud-coreean Hyundai a fabricii General Motors din Sankt Petersburg, a informat agentia rusa de presa Interfax. Reprezentantii Hyundai din Rusia au confirmat luna trecuta ca discuta despre achizitionarea uzinei,…

- Dacia, Renault și Nissan trec printr-un moment dificil, dupa ce fostul lor lider da de pamant cu cifrele de afaceri. Chiar daca acuzațiile vin din partea lui Carlos Ghosn, acuzat la randul sau de fapte ilicite, declarațiile au destul de multa greutate. Dacia, umilita public de fostul director Omul de…