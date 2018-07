Stiri pe aceeasi tema

- Renault va lansa o versiune mai rapida a lui Megane RS, denumita Trophy 300, la Salonul Auto de la Paris. Cu un motor turbo de 1.8 litri și 300 de cai putere, francezii vor sa doboare recordul de pe Nurburgring stabilit de Honda Civic Type R.

- Renault a anunțat un plan de investiții care vizeaza dublarea producției lui Zoe, dezvoltarea de noi modele electrice pe o platforma comuna cu Nissan și triplarea producției de motoare electrice.

- Ultimul Dodge Challenger SRT Demon, asamblat la uzina FCA Brampton (Ontario, Canada), a parasit acum cateva ore locul sau de „bastina" si se pregateste pentru stabilirea unui record. Muscle car-ul va fi vandut impreuna cu ultimul exemplar Dodge Viper construit manual!

- Un gigant din domeniul automobilelor are grave probleme la linia de asamblare a ultimului model scos pe piața. Tesla, compania condusa de Elon Musk, va opri producția mașinilor timp de șase zile.

- Arch Padmanabhan, director de produs pentru unitatea de stocare stationara Tesla si Bob Rudd, fostul vicepresedinte al SolarCity, care a condus vanzarile comerciale si de utilitati din America de Nord, au parasit compania, relateaza Bloomberg. Directorul executiv al companiei, Elon Musk…

- Uzina a fost construita incepand cu 1966 intr-un timp record de un si jumatate si avea o capacitate de productie de 55.000 de autoturisme pe an. In cinstea zilei de 23 august 1968 a inceput și productia de serie. Dacia 1100 a fost primul model de autoturism produs de producatorul roman de automobile…

- Elon Musk a dat impresia ca este perfect conștient de problemele de producție și de faptul ca acestea pot incurca planurile celor care s-au bazat pe faptul ca gigantul auto le va furniza la timp autoturismele, scrie digi24.ro. „Ar trebui sa fie clienții ingrijorați de ce se intampla cu Modelul 3 pe…

- Tesla a stabilit ca din noiembrie 2019 sa inceapa productia modelului Y, dupa ce in februarie directorul companiei Elon Musk a declarat in fata analistilor ca are ca obiectiv sa ajunga la o capacitate de productie de 1 milion de modele Y pe an, potrivit Reuters.