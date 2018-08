Renault susţine echipa României la Competiția Internațională F1 in Schools ・ Renault investește in viitor si declina pasiunea pentru Formula 1, contribuind la formarea de noi talente in spiritul performanței si competitivitații ・ F1 in schools este o competiție internaționala multidisciplinara destinata elevilor intre 9 și 19 ani, care trebuie sa construiasca mașini de tip F1 in miniatura ・ Echipa din Romania concureaza sub numele de Malaxa si este formata din 5 elevi din București Renault Romania susține echipa Malaxa in pregatirea pentru etapa finala a competiției internaționale F1 in schools. Provocarea principala a echipei a fost proiectarea si construirea unui model… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

