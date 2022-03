Renault suspendă ”imediat” operațiunile la uzina sa din Moscova Producatorul francez de automobile Renault a anunțat miercuri seara ca suspenda imediat „activitațile de la uzina Renault din Moscova” și sa evalueze „posibilele opțiuni cu privire la participația sa” in filiala sa rusa AvtoVAZ, pe masura ce presiunea crește asupra prezenței sale semnificative in Rusia, potrivit AFP. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

