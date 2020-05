Stiri pe aceeasi tema

- Bruno Le Maire ministrul francez de Finant a adaugat ca statul francez pregateste si imprumuturi de aproximativ cinci miliarde de euro pentru producatorul auto Renault , scrie Agerpres . Franta va acorda Air France imprumuturi directe de trei miliarde de euro si garantii de inca patru miliarde de euro,…

- Guvernul Frantei va elabora planuri de sustinere financiara a companiilor Air France si Renault, in contextul crizei generate de pandemie, anunta Bruno Le Maire, ministrul francez al Economiei, intr-un interviu...

- Giganții Air France și Renault primesc miliarde de euro de la statul francez, pentru a rezista crizei generate de pandemie Operatorul aerian Air France va primi imprumuturi garantate de statul francez in valoare de 7 miliarde de euro, pentru a evita o criza de numerar in contextul actual al crizei provocate…

- Guvernul francez se asteapta la un recul de 8% al Produsului Intern Brut in acest an, a declarat marti ministrul Economiei si Finantelor, Bruno Le Maire, revizuind prognozele oficiale pentru a doua oara in decurs de o saptamana, informeaza AFP si Reuters, citat de Agerpres.

- Guvernul francez se asteapta la un recul de 8% al Produsului Intern Brut in acest an, a declarat marti ministrul Economiei si Finantelor, Bruno Le Maire, revizuind prognozele oficiale pentru a doua oara in decurs de o saptamana, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres. "Carantina este mai indelungata…

- Franta se va confrunta anul acesta cu cea mai grava recesiune economica de dupa al II-lea Razboi Mondial, din cauza restrictiilor antiepidemice, anunta ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire.Economia Frantei va avea in 2020 cea mai grava recesiune de dupa incheierea celui de-al II-lea…

- Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a anuntat ca se va intalni miercuri cu sefii producatorilor auto Renault si PSA, pentru a discuta cum ar putea ajuta sectorul auto, dupa scaderea brusca a productiei, din cauza efectelor pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters. "Astazi…

- Coronavirusul este un "game changer", un eveniment care schimba datele în economia mondializarii, a afirmat marți, la Atena, ministrul francez al Economiei și Finanțelor, Bruno Le Maire, citat de AFP."Trebuie sa tragem învațamintele" și "din acest punct de…