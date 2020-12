Renault scoate din oferta motorul pe bezina 1.8 TCe de 224 CP! Nu corespunde normelor Euro6 D

Stiri pe aceeasi tema

- Acum cei de la Renault au spus ca modelul Espace nu mai are motorizarea pe benzina 1.8 TCe de 224 CP si cutie EDC pentru ca nu face fata noilor norme de poluare Euro 6 D. Ramane in oferta in schimb motorul diesel 2.0 BlueDCI de 190 CP si 160 CP, motor care pierde 10 CP insa ramane in…

- Renault a anunțat in luna mai a acestui an un amplu plan de restructurare ca urmare a pandemiei de coronavirus. La vremea respectiva, constructorul francez a confirmat ca intenționeaza sa renunțe la 15.000 de angajați la nivel global. Un proiect important pe agenda conducerii Renault este transformarea…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) scoate la vanzare mai multe autoturisme la preturi modice, in perioada urmatoare, prin intermediul serviciilor teritoriale, scrie Digi24. Audi A8 de la 2.700 de euro Serviciul teritorial valorificare bunuri nr.2 din cadrul ANAF, cu sediul in Constanta,…

- Dacia a anunțat prețurile pentru noua generație Sandero și Logan, iar primele livrari sunt programate pentru decembrie. Prețurile noilor modele pornesc de la 8.400 de Euro pentru noul Logan, 8.600 de Euro pentru noul Sandero și 12.050 de Euro pentru Noul Sandero Stepway. Prețurile sunt mai mari fața…

- Principalul motiv este consumul de benzina mult prea mare pentru un motor modern pe benzina, consum care se traduce automate si prin emisii CO2 mult mai mari decat normele viitoare. Adica cel mai nou motor pe benzina Ford se dovedeste un esec tehnic pentru ca are foarte…

- Presa franceza a anunțat in aceasta luna ca Renault va elimina motorizarile diesel de pe Clio, Captur și Kadjar incepand din 1 ianuarie, ca urmare a noilor norme de poluare din Uniunea Europeana. Publicațiile din Hexagon relateaza acum ca aceasta decizie ii va afecta inclusiv pe partenerii strategici…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, președinte al Partidului Național Liberal, și Dan Barna, președintele USR, sunt convinși ca Lucian Daniel Stanciu-Viziteu și Ionel Palar, candidații Alianței PNL – USR-PLUS la Primaria Bacau, respectiv, la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.