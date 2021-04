Renault, scădere a veniturilor cu 1,1% în primul trimestru al acestui an Renault a raportat o scadere a veniturilor cu 1,1% pentru cele trei luni pana in martie, in timp ce se lupta sa scape de consecințele pandemiei COVID-19. Sub directorul executiv Luca de Meo, care a preluat fraiele in iulie anul trecut, compania cauta sa produca mai puține mașini și sa se concentreze asupra celor cu marje mai mari. Deocamdata, insa, pandemia da dureri de cap tuturor. Renault a obținut o creștere a prețurilor vehiculelor in trimestrul al treilea trimestru consecutiv, deși acest lucru nu a fost suficient pentru a compensa lovitura venita din scaderea stocurilor. La fel ca și ceilalți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

