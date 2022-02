Renault revine pe profit, după doi ani consecutivi de pierderi Renault a anuntat vineri ca a revenit pe profit in 2021, depasind asteptarile, dupa ce in precedentii doi ani a raportat pierderi, agravate de pandemia de coronavirus (COVID-19) si de deficitul de semiconductori, transmite Reuters. Producatorul auto francez a inregistrat anul trecut un profit net de 888 milioane de euro (un miliard de dolari), in timp ce analistii intervievati de Refinitiv se asteptau la 818,7 milioane de euro. Majorarea vine in urma inceperii unui vast proces de restructurare, pentru reducerea costurilor fixe, compania urmand sa se concentreze din nou pe cele mai profitabile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Teva, cu sediul in Israel, cel mai mare producator de medicamente generice din lume, a ajuns saptamana aceasta la un acord in valoare de 225 de milioane de dolari cu statul Texas, care cuprinde 150 de milioane de dolari in numerar si 75 de milioane de dolari in produse. Directorul general Kare Schultz…

- Economia mondiala ar urma sa inregistreze un avans de 4,4% in 2022, fata de o expansiune de 4,9% previzionata in octombrie, din cauza perspectivelor mai slabe din SUA si China, si a inflatiei persistente, conform raportulului World Economic Outlook privind proiectiile economice globale, publicat…

- Platforma de streaming Netflix Inc a naruit sperantele cu privire la o redresare rapida, dupa ce a estimat o crestere redusa a numarului de abonati in primul trimestru din 2022, ceea ce a dus la scaderea actiunilor cu aproape 20%, transmit Reuters si site-ul finance.yahoo.com. Dupa boom-ul din 2020,…

- Fondul Monetar International a facut o estimare a cheltuielilor provocate de Covid și a ajuns la o suma uluitor de mare: 12.500 miliarde de euro pana in anul 2024. Fondul Monetar Internațional (FMI) crede ca va revizui in crestere estimarea conform careia pandemia de COVID-19 va costa economia globala…

- Directorul general de la Apple Inc, Tim Cook, a primit, in 2021, o remunerație de 1.447 de ori mai mare decat cea a unui angajat obisnuit al grupului informatic american, arata documentele remise catre autoritatile bursiere, informeaza Reuters. Datorita recompenselor sub forma de actiuni, Tim Cook a…

- Grupul Volkswagen a inregistrat in 2021 cele mai scazute vanzari din ultimii 10 ani, de 8,9 milioane de automobile, a declarat miercuri producatorul auto germanm care a declarat ca se asteapta ca situatia lantului de aprovizionare sa ramana incerta in prima jumatate a acestui an, transmite Reuters,…

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics Co Ltd a anuntat vineri ca in trimestrul patru din 2021 profitul sau operational a inregistrat probabil o crestere de 52% in ritm anual, datorita cererii solide pentru cipuri de memorie, transmit DPA si Reuters, citat de Agerpres. Conform estimarilor preliminare…

- Actionarii CMC shareholders vor primi 133 de dolari in numerar si 0,4506 actiuni comune Entegris pentru fiecare actiune proprie. Potrivit calculelor Reuters, componenta de numerar si actiuni a ofertei este evaluata la 197,36 dolari pe actiuni sau 5,61 miliarde dolari, pretul fiind cu 35% peste cel inregistrat…