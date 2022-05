Stiri pe aceeasi tema

- Analiștii financiari spun ca Rusia primește aproape 1 miliard și jumatate de dolari pe zi din ceea ce exporta și ca rubla s-ar putea consolida și mai mult, avand in vedere controlul asupra capitalului și scaderea importurilor. Dar… Dupa ce Banca Centrala a Rusiei a relaxat masurile de control al capitalului,…

- Pana in urma cu o saptamana, Renault a ramas singurul constructor de automobile de renume care inca desfașura activitați in Rusia. In contextul in care s-a pus presiune pe constructorul francez pentru oprirea activitaților in aceasta țara, Renault a incetat producția de mașini din statul est european.…

- Avtovaz, partenerul rus al Renault, a anuntat joi ca va construi automobilele marcii Lada fara componente straine, in timp ce autoritatile ruse analizeaza viitorul producatorului auto de la Moscova dupa retragerea din tara a grupului francez, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Rusia a reafirmat joi ca tarile ''neprietenoase'', inclusiv Bulgaria, vor trebui sa plateasca in ruble gazele naturale, dar a promis in acelasi timp ca va tine cont de preocuparile manifestate de Serbia in aceasta chestiune si va cauta o solutie, relateaza agentia EFE.

- Uzina Mecanica si Sasiuri Dacia va fi oprita pentru mai multe zile, incepand de luni, 14 martie, ca urmare a scaderii de comenzi de cutii de viteze din partea uzinelor Renault din Rusia, potrivit anunturilor facute de companie catre angajati, relateaza Profit.ro.

- Ucraina ar putea renunta la candidatura sa la NATO pentru a evita un razboi cu Rusia, a afirmat ambasadorul ucrainean in Marea Britanie pentru BBC, relateaza, luni, Reuters. O asemenea evolutie ar fi o concesie majora fata de Moscova, in raspuns la desfasurarea de trupe rusesti la granitele Ucrainei,…