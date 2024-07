Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de la 1 august 2024, Sile Fulga va deveni Director Executiv al Uzinei Vehicule Dacia și coordonator al Platformei Industriale Mioveni. Sile Fulga il va inlocui in aceasta funcție pe Carlos Carrinho, care va prelua alte responsabilitați in cadrul Renault Group. Din punct de vedere funcțional,…

- In luna iunie 2024, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +4.3% fața de iunie 2023, atingandu-se un nivel de 1.089.925 unitați. In perioada ianuarie-iunie 2024: total autoturisme inmatriculate in UE, 5.683.843 unitați, o creștere cu +4.5% fața de perioada similara din…

- Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) si-a unit miercuri fortele cu alte partide de extrema dreapta din Europa pentru a forma un al treilea grup de extremisti de dreapta in Parlamentul European. Noua grupare a respins cererea de aderare a eurodeputatilor din partidul Dianei Sosoaca, S.O.S. Romania,…

- Creștere spectaculoasa a inmatricularilor de mașini noiIunie 2024 a fost o luna remarcabila pentru piața auto din Romania. Inmatricularile de autoturisme noi au crescut cu 62% fața de aceeași luna a anului anterior, atingand un volum de 21.358 de unitați, conform unui comunicat al ACAROM, Asociația…

- In ultimii ani, poligonul militar de la Cincu s-a transformat dintr-un centru de antrenament intr-o baza NATO. Doar Franța a investit peste 80 de milioane de euro la Cincu, de cand conduce Grupul de Lupta al NATO din Romania. In schimb, Consiliul Județean Brașov tot promite de doi ani ca va construi…

- Inmatricularile de mașini noi in Romania au crescut ușor, cu 1%, in timp ce inmatricularile de mașini second-hand s-au majorat cu 10%, in primele cinci luni, arata datele publicate luni de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). Astfel, pe primele cinci luni din 2024, inmatricularile…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi, inregistrat in Romania in primele patru luni ale anului in curs, a scazut cu 0,69% fata de aceeasi perioada din 2023, pana la 46.504 unitati, de la 46.831 de unitati, arata datele centralizate de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor…