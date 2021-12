Renault prioritizează producția anumitor autoturisme. Penuria de semiconductori va continua şi în 2022, anunță șeful companiei Penuria de semiconductori va continua, cel putin pana la mijlocul anului urmator, ceea ce complica planurile grupului Renault SA vizand restructurarea uzinelor sale, a declara marti directorul general de la Renault, Luca de Meo, transmite Bloomberg. CEO-ul de la Renault si-a reiterat estimarile conform caruia in 2021 grupul va produce cu 500.000 de vehicule mai putin din cauza penuriei de semiconductori, comparativ cu o medie de 3,75 milioane de vehicule vandute in fiecare an inainte de pandemia de Covid-19. In aceste conditii, Renault a decis sa dea prioritatea productiei de autoturisme… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ccazurile zilnice ar atinge 275.793 daca China ar urma aceeasi abordare ca Marea Britanie si 454.198 daca ar imita Franta, se mai arata in studiu. ''Estimarile au dezvaluit posibilitatea reala a unui focar colosal, care aproape sigur ar induce o povara inabordabila asupra sistemului medical”, se arata…

- Grupul chinez ByteDance Ltd., proprietarul popularei aplicatii video TikTok, a ordonat angajatilor sai sa munceasca doar noua ore pe zi, de la 10.00 la 19.00, de luni pana vineri. Pentru chinezi este șocant, ei fiind obișnuiți sa munceasca, zilnic, minimum 12 ore, șase zile pe saptamana. In cazul in…

- Exporturile de grau ale Uniunii Europene ar putea depasi pragul de 11 milioane de tone pana la finele acestei luni, sustine Nathan Cordier, analist la firma de consultanta Agritel. Un astfel de volum ar fi cu 25% peste cel inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut si de asemenea cea mai ridicata…

- Tarile din intreaga lume cumpara cantitati fara precedent de grau european dupa recoltele slabe inregistrate de alti mari exportatori, transmite Bloomberg. Exporturile de grau ale Uniunii Europene ar putea depasi pragul de 11 milioane de tone pana la finele acestei luni, sustine Nathan Cordier, analist…

- Grupul auto francez Renault SA intentioneaza sa elimine alte 2.000 de locuri de munca chiar daca va produce noua modele noi la uzinele din Franta, in conditiile in care proprietarul Dacia isi restructureaza operatiunile din Franta si trece la vehiculele electrice, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES…

- Preturile gazelor naturale inregistreaza cresteri istorice si reprezinta o veste proasta pentru toata lumea, de la producatorii de ceramica din China la clientii patiseriilor din Paris, arata o analiza realizata de Institute for Energy Economics and Financial Analysis, potrivit careia iarna care…

- Pretul gazelor naturale inregistreaza o crestere istorica, iar asta este o veste proasta pentru toata lumea, de la producatorii de ceramica din China si pana la clientii unei patiserii din Paris, arata o analiza realizata de Bloomberg. Costul gazelor este deja la un nivel record pentru acest moment…

- Pretul gazelor naturale inregistreaza o crestere istorica, iar asta este o veste proasta pentru toata lumea, de la producatorii de ceramica din China si pana la clientii unei patiserii din Paris, transmite Bloomberg. Costul gazelor naturale este deja la un nivel record pentru acest moment…