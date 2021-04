Renault pierde miliarde: Uzinele din Spania nu vor mai lucra până în octombrie Constructorul auto francez Renault a demarat negocierile cu sindicatele pentru a prelungi, pana la finele lunii septembrie, suspendarea partiala a productiei la trei din cele patru uzine ale sale din Spania, ca reactie la problemele globale in aprovizionarea cu semiconductori, transmite Reuters. Constructorii auto din intreaga lume au fost afectati de deficitul de cipuri utilizate in sistemele de gestionare a motoarelor si asistenta a soferului, care provin in principal din Asia, mai ales din Taiwan, scrie agerpres.ro. Citește și: 'Bombe' pe roti - Noile modele Dacia Logan si… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

